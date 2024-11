L’evento mediatico dell’anno si avvicina. Nella notte tra il 15 e il 16 novembre, l’ex youtuber Jake Paul sfiderà la leggenda della boxe Mike Tyson per un montepremi da capogiro. Il match che si terrà in Texas alle ore 5:00 italiane adotterà però delle regole differenti rispetto a quelle tradizionali della boxe.

Al posto dei classici dieci o dodici round da tre minuti, i due pugili ne disputeranno al massimo otto, ma da due minuti ciascuno: “Volevo round più corti per avere più azione. Se abbiamo round più brevi, combatteremo di più, ci sarà più lotta, più azione”, ha spiegato Mike Tyson. Ma non è finita qui. Dopo la novità riguardante la durata dell’incontro, e soprattutto dei round, ce n’è un’ulteriore che riguarda le once dei guantoni.

Entrambi i combattenti indosseranno guantoni da 14 once invece che da 10, usate solitamente negli incontri tradizionali. Questi guantoni speciali sono pensati per i pugili che superano i 90 chilogrammi e che in genere sono usati dagli sparring, questo perché dotati di un’imbottitura più morbida e spessa che assorbe meglio l’impatto e riduce il rischio di infortuni durante il contatto.