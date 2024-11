Un incendio è divampato in un sotterraneo di corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Milano. L’ipotesi che si fa largo è quella di un guasto elettrico a una cabina o a un contatore posto sotto un negozio. L’incendio insomma non starebbe interessando né la metropolitana né un parcheggio. Anche il negozio che si trova sotto i portici all’angolo con via Beccaria non sarebbe stato raggiunto dalle fiamme, ma l’edificio è stato evacuato dalla polizia locale.

Il rogo ha generato una densa colonna di fumo nero che, come si vede dalle primo foto e dai video circolati sul web, uscendo da una griglia sotterranea ha avvolto le guglie del vicino Duomo. Nessuna persona risulta al momento coinvolta anche se al momento non è chiaro se ci siano intossicati.

Sono otto i mezzi dei pompieri inviati sul posto. L’incendio nel tardo pomeriggio è stato domato. I vigili del fuoco hanno usato anche getti di schiuma. L’incendio che ha danneggiato dei cavi elettrici tesi dal Corso a via Beccaria, ha causato un temporaneo black out nella zona.

Video Twitter @rossibarbarossa