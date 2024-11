La nuova fase campionato della Champions League è arrivata al giro di boa: con i match di ieri sera, 6 novembre, si è conclusa la quarta giornata. Una nottata che ha visto l’Inter battere l’Arsenal a San Siro e l’Atalanta prevalere sullo Stoccarda in terra tedesca. Per il momento, la classifica generale “sorride” alle nostre squadre italiane: solamente il Bologna non ha ancora trovato la vittoria (e il gol) ed è dunque la squadra più a rischio eliminazione.

Le difese di ferro fanno volare Inter e Atalanta

Le due formazioni allenate da Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini sono le uniche nell’intera competizione ad aver mantenuto la porta inviolata dopo ben quattro partite, scalando anche diverse posizioni in classifica. I milanesi hanno raggiunto Sporting CP, Monaco e Brest a quota 10 punti alle spalle del solo Liverpool, mentre i bergamaschi si trovano al nono posto a quota 8, davanti tra le altre a City, Juventus e Arsenal. Il Milan è salito a 6 punti, ma da qui alla fine ha un calendario favorevole. mentre il Bologna resta fermo a 1 punto.

Le prossime partite delle italiane

La quinta giornata di Champions, in programma tra il 26 e 27 novembre prossimo, vedrà il Milan sfidare lo Slovan Bratislava, mentre l’Inter ospiterà il Lipsia. Altra trasferta sia per l’Atalanta, in Svizzera contro lo Young Boys, che per la Juventus, in Inghilterra, sul campo dell’Aston Villa. Il Bologna proverà a centrare la prima vittoria ospitando il Lille. Guardando l’attuale classifica e il calendario, ben 4 squadre italiane possono ancora puntare a un posto tra le prime 8, che vale direttamente gli ottavi. Solo il Bologna ha come unica speranza al momento la possibilità di rientrare tra le prime 24 e guadagnarsi un posto ai play off.

La classifica completa della Champions League 2024-2025

1) Liverpool 12 PT

2) Sporting 10 PT

3) Monaco 10 PT

4) Brest 10 PT

5) INTER 10 PT

6) Barcellona 9 PT

7) B. Dortmund 9 PT

8) Aston Villa 9 PT

9) ATALANTA 8 PT

10) Manchester City 7 PT

11) JUVENTUS 7 PT

12) Arsenal 7 PT

13) Leverkusen 7 PT

14) Lille 7 PT

15) Celtic 7 PT

16) Dinamo Zagabria 7 PT

17) Bayern Monaco 6 PT

18) Real Madrid 6 PT

19) Benfica 6 PT

20) MILAN 6 PT

21) Feyenoord 6 PT

22) Brugge 6 PT

23) Atletico Madrid 6 PT

24) PSV Eindhoven 5 PT

25) PSG 4 PT

26) Sparta Praga 4 PT

27) Stoccarda 4 PT

28) Shakhtar 4 PT

29) Girona 3 PT

30) Salisburgo 3 PT

31) BOLOGNA 1 PT

32) Lipsia 0 PT

33) Sturm 0 PT

34) Young Boys 0 PT

35) Stella Rossa 0 PT

36) Slovan Bratislava 0 PT

Il calendario delle italiane

INTER:

Martedì 26/11 h 21.00 Inter-Lipsia

Martedì 10/12 h 21.00 B. Leverkusen-Inter

Mercoledì 22/1 h 21.00 Sparta Praga-Inter

Mercoledì 29/1 21.00 Inter-Monaco

MILAN:

Martedì 26/11 h 18.45 Bratislava-Milan

Mercoledì 11/12 h 21.00 Milan-Stella Rossa

Mercoledì 22/1 h 21.00 Milan-Girona

Mercoledì 29/1 h 21.00 D. Zagabria-Milan

JUVENTUS:

Mercoledì 27/11 h 21.00 A. Villa-Juventus

Mercoledì 11/12 h 21.00 Juventus-Man. City

Martedì 21/1 h 21.00 Bruges-Juventus

Mercoledì 29/1 h 21.00 Juventus-Benfica

ATALANTA:

Martedì 26/11 h 21.00 Young Boys-Atalanta

Martedì 10/12 h 21.00 Atalanta-R. Madrid

Martedì 21/1 h 18.45 Atalanta-Sturm Graz

Mercoledì 29/1 h 21.00 Barcellona-Atalanta

BOLOGNA: