Una ragazza di 15 anni della Bassa modenese ha denunciato tre coetanee per stalking e lesioni in concorso aggravate. La giovane, come rivelato dal Resto del Carlino, è di origine marocchina e, in accordo con la famiglia, ha deciso di non indossare più il velo. E’ stato a quel punto – ha dichiarato – che ha iniziato a essere presa di mira da altre tre ragazze marocchine che l’hanno bullizzata, perseguita e aggredita fisicamente.

Stando a quanto riportato nella denuncia, le offese sono iniziate lo scorso maggio e a causa delle persecuzioni, continuate anche sui social, la giovane ha raccontato di essere finita in un forte stato d’ansia che l’ha portata a rivolgersi a uno psichiatra. Ha anche detto di aver iniziato ad aver paura ad andare a scuola e, per questo, ha chiesto alla sorella di accompagnarla. A settembre, riferisce sempre il Resto del Carlino, è avvenuta un’altra aggressione: le tre ragazze hanno afferrato la 15enne per i capelli davanti a scuola, spingendola a terra, spintonandola e schiaffeggiandola, causandole lesioni. La giovane è quindi andata in ospedale, dove le sono stati dati dieci giorni di prognosi.

Dopo quest’ultimo episodio ha deciso di sporgere denuncia con il supporto della famiglia. Le tre 15enni risultano indagate dalla procura dei minori di Bologna per i reati di stalking e lesioni in concorso aggravate non solo dall’età della vittima ma anche perché sono stati commessi in più persone riunite e nei pressi di un istituto scolastico. Le quattro ragazze sono state già sentite dagli agenti della polizia locale, su delega della procura.