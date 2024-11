“Un colpo di stato per far tornare il nazismo”. È questa l’accusa mossa nei confronti degli appartenenti un gruppo militante chiamato “Separatisti sassoni” (Ss) con l’inevitabile inquietante richiamo alle SS (Schutz-Staffeln) del Reich. Dalle prime ore di questa mattina in Germania, come informa Der Spiegel, è in corso un’operazione di polizia contro questo presunto gruppo terroristico neonazista.

Sono stati perquisiti numerosi appartamenti nella zona di Lipsia, Dresda e altri luoghi che ha portato all’arresto di otto uomini tra i 21 e 25 anni. L’accusa mossa dal procuratore generale federale è quella di appartenere a un’organizzazione terroristica. Gli indagati avrebbero fondato nel 2020 “Separatisti sassoni” (Ss) con l’intento di instaurare con la forza armata nel cosiddetto “giorno X” un sistema sociale basato sul nazismo. Al fine del loro piano svolgevano esercitazioni paramilitari. Nel blitz sono stati perquisiti complessivamente 20 appartamenti, tra cui immobili localizzati in Austria e Polonia.

Gli arrestati sono in attesa della valutazione degli giudici della Corte federale di giustizia, che dovranno decidere se confermare la custodia cautelare. L’operazione è il risultato di una lunga indagine da parte dell’Ufficio federale della polizia criminale e dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione.