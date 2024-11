Un evento tragico ha sconvolto il mondo del calcio peruviano: un fulmine ha colpito un campo da gioco a Huancayo, nel distretto di Chilca, durante una partita tra le squadre locali Juventud Bellavista e Familia Chocca. L’incidente è avvenuto nello stadio Coto Coto, dove una violenta tempesta ha costretto l’arbitro a sospendere l’incontro. Proprio mentre i giocatori si dirigevano verso gli spogliatoi per mettersi al sicuro, un fulmine si è abbattuto sul campo, colpendo alcuni di loro. Purtroppo, il calciatore Hugo De la Cruz Meza, 39 anni, ha perso la vita. Altri quattro giocatori sono rimasti feriti: Juan Chocca Llacta (42 anni), Erick Estiven Ccente Cuyllor (19 anni), Cristian César Pituy Cahuana (24 anni) e un ragazzo di 16 anni il cui nome non è stato reso noto.

Non è il primo caso: altri calciatori colpiti dai fulmini

Purtroppo, incidenti di questo tipo non sono nuovi nel mondo del calcio. Nel 1998, in Congo, una partita di calcio è stata interrotta da una drammatica tempesta in cui un fulmine ha colpito il campo, uccidendo ben undici giocatori e ferendone gravemente altri. L’evento scioccò il paese e il mondo, mettendo in luce i rischi legati alle condizioni atmosferiche estreme nei paesi tropicali. Un episodio simile si è verificato in Sudafrica nel 2007, quando un fulmine ha colpito i giocatori durante una partita amatoriale. Anche in quel caso si registrarono vittime e diversi feriti.

La necessità di sicurezza sui campi di gioco

In Europa, uno dei casi più noti e recenti è quello di un giovane portiere belga, Arne Espeel, che nel 2023 fu colpito da un fulmine durante una partita in Belgio. La tragedia suscitò grande commozione e portò le autorità sportive a discutere sull’adozione di misure di sicurezza più stringenti per proteggere gli atleti in caso di eventi climatici estremi. Questi tragici incidenti sollevano interrogativi importanti sulla sicurezza negli stadi e nei campi da calcio, specialmente in regioni soggette a tempeste e fulmini. La prevenzione, in questi casi, può fare la differenza tra la vita e la morte, e l’adozione di misure come la sospensione immediata delle partite al primo segnale di maltempo potrebbe ridurre notevolmente i rischi.

Immagine d’archivio generata dall’AI