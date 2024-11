Prima ha colpito un compagno di classe con un coltello da cucina. Poi, piangendo, ha chiamato il 112 con il suo telefono. Questa mattina 4 novembre, poco prima dell’inizio delle lezioni, una ragazza di 12 anni ha aggredito un coetaneo nel cortile di un istituto comprensivo in provincia di Roma. I carabinieri, una volta arrivati nella posizione indicata proprio dalla giovane, hanno sequestrato il coltello che aveva una lama di 10 centimetri. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima nei giorni scorsi ha segnalato a una professoressa di aver visto la compagna copiare. Per questo, perché “ha fatto la spia”, la ragazzina ha giustificato l’aggressione.

La vittima, subito soccorsa dal preside e dal personale scolastico, ha riportato lievi ferite a una mano e al petto. Subito trasportato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in codice giallo, è stato ricoverato per precuazione. L’autorità giudiziaria è stata informata e la ragazza è stata riaffidata ai genitori. Come riportato dal Corriere della Sera, gli inquirenti stanno sentendo genitori e studenti per ricostruire la vicenda e cercare di capire cosa sia successo nei giorni scorsi in classe. “C’era del sangue per terra e la maglietta (del ragazzo, ndr) era insanguinata. Prima non ci eravamo accorti di nulla”, hanno raccontato alcuni degli allunni all’agenzia LaPresse.

Tra i primi a commentare c’è stato il presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma Mario Rusconi: “I fatti che stanno accadendo negli ultimi tempi”, ha dichiarato, “sia nelle scuole sia al di là degli istituti scolastici, e che coinvolgono i giovani sta a indicare la necessità di una scuola sempre più attiva e attenta, vista la mancanza di un adeguato sistema educativo da parte delle famiglie”. La scuola “è caricata di un peso molto forte che dovrà condividere con equipe psicologiche del territorio presso le Asl. Fermo restando che la scuola stessa organizza corsi per gli studenti contro l’aggressività e il bullismo che non sempre, evidentemente, raggiungono il loro obiettivo”.