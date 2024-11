Quattro giorni fa sul suo account Instagram postava una foto sul campo e la frase: “Missing the feeling”. Paola Egonu però non stava lontana dai palazzetti perché in trattativa per giocare in un’altra squadra e lontano dall’Italia, ma per riprendersi da un intervento chirurgico

Come riporta La Repubblica la fuoriclasse italiana, medaglia d’oro olimpica con la nazionale di pallavolo, è stata operata alle fosse nasali. Un intervento, che a causa di un’infezione sempre secondo quanto riporta il quotidiano, è stato fondamentale per il prossimo ritorno in campo della campionessa. Quattro settimane fa sempre su Ig l’atleta scriveva: “Domani inizia la stagione di un campionato che ho tanto atteso, ma purtroppo a causa di un problema di salute che mi costringe a un riposo forzato, non potrò scendere in campo insieme alle mie compagne di squadra. Speravo in tempi di recupero più brevi quando, qualche giorno fa, con immenso dispiacere ho dovuto rinunciare alla finale di Supercoppa. Tornerò più forte di prima e nel frattempo sarò accanto alle mie compagne seppur fuori dal campo. Vi abbraccio e forza @verovolley ❤️”.