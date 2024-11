Nelle strade di Istanbul, la megalopoli sul Bosforo, per metà europea e per l’altra asiatica, di fatto capitale demografica ed economica nemica della Turchia, è in corso una enorme manifestazione di protesta. Migliaia di persone si sono radunate davanti al municipio del quartiere di Esenyurt per protestare contro la rimozione del sindaco distrettuale Ahmet Özer, in seguito al suo arresto e alle accuse di terrorismo e alla successiva rimozione dall’incarico.

Özer, illustre accademico nonché membro del principale partito di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano (CHP) è stato arrestato durante un raid nella sua residenza ieri mattina presto e in seguito è stato messo in custodia cautelare. È formalmente accusato di essere un membro del gruppo militante del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). Il Ministero degli Interni ha sospeso Özel e ha nominato un fiduciario al suo posto questa mattina.

In risposta a questi sviluppi, la dirigenza del CHP, tra cui il capo del partito Özgür Özel e il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, ha tenuto una riunione di emergenza presso l’ufficio di Esenyurt del CHP prima di guidare la manifestazione di massa a cui partecipa anche Tülay Hatimoğulları, co-presidente del partito filo-curdo Peoples’ Equality and Democracy (DEM) -terza forza per numero di seggi presso il parlamento di Ankara- che aveva sostenuto Özer alle elezioni locali.

Alla protesta hanno aderito anche la maggior parte delle organizzazioni sindacali , gruppi della società civile e cittadini . La folla scandisce slogan che chiedono le “dimissioni del governo” guidato dal partito del presidente della Repubblica, ovvero dell’autocrate Recep Tayyip Erdogan. “Vinceremo attraverso l’unità”, “Giustizia, diritti e legge”, “Elezioni anticipate” si legge sui cartelli innalzati dai manifestanti.

Se tratta di “un colpo di stato politico”, ha denunciato Özgür Çelik, presidente provinciale del CHP a Istanbul, che ha aperto la manifestazione affermando: “Siamo qui per difendere la giustizia e opporci alla nomina di fiduciari”. Parlando dopo di lui, Hatimoğulları del DEM ha ricordato il recente dibattito avviato dal blocco di destra-islamista al potere su un potenziale nuovo processo di pace con la dirigenza curda e ha criticato la rimozione di Özer come contraddittoria rispetto a tali sforzi. “Se il governo afferma di sostenere la pace interna, perché prendere di mira un comune che incarna già pace e armonia?” ha urlato. “Quello che avete fatto oggi è un attacco all’unità di Esenyurt”, ha aggiunto, definendo la mossa del Ministero dell’Interno un “golpe politico”.

Il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu ha condannato la decisione, descrivendola come parte di uno “sporco schema” volto a minare la democrazia locale. “Hanno etichettato Ahmet Özer come terrorista e hanno consegnato Esenyurt a un fiduciario sulla base di pretesti inventati”, ha affermato. “Siamo qui per mettere in guardia coloro che non rispettano la volontà del popolo. Non faremo marcia indietro”. İmamoğlu ha sottolineato che tutti i partiti dovrebbero rispettare i diritti e le libertà democratiche, sottolineando: “Le soluzioni sia alla povertà che al terrorismo risiedono nel rispetto della volontà nazionale”.

Il leader del CHP Özgür Özel ha ricordato inoltre le credenziali di Özer come figura accademica e rispettata della comunità. “Quando abbiamo scelto Ahmet Özer come candidato, è stato perché si identificava con il panorama sociale unico di Esenyurt”, ha affermato. “Ha vinto con quasi metà dei voti nel distretto più grande della Turchia e oggi Esenyurt è unita, concludendo con la promessa: ‘Ahmet non è e non rimarrà solo'”.

Özel ha raccontato gli eventi della detenzione di Özer, criticando le autorità per i loro metodi. “Hanno fatto irruzione nella sua casa alle 5 del mattino, sfondando la porta e svegliandolo nella sua camera da letto. I funzionari hanno agito in un modo che ignora la dignità personale che è un diritto inalienabile e questo comportamento sarà ricordato”.

Ha anche condannato le azioni della polizia presso il comune. “Hanno usato una mazza per rompere le porte dell’ufficio comunale impedendo agli avvocati di assistere alla perquisizione”, ha detto Özel, aggiungendo che la mancanza di controllo legale durante il raid ha violato i principi del giusto processo.