Forti piogge e alluvioni hanno colpito la Norvegia, in particolare la regione di Vestlandet, nella parte occidentale del paese. “Le forti piogge sono terminate, ma le conseguenze devono essere ancora valutate”, ha dichiarato la meteorologa Julie Solsvik Vågane, intervistata dall’emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk.

Strade e ponti inagibili, case lasciate senza acqua e nel comune di Lofthus diverse abitazioni a rischio frana sono state fatte evacuare. “Ci sono ancora allarmi per inondazioni e frane. Diversi corsi d’acqua potrebbero anche innalzarsi ulteriormente”, ha aggiunto la metorologa Vagane, riferendosi in particolare ai comuni di Voss e Odda, sempre nel Vestlandet.

Nel mentre la perturbazione si sposta verso est e in alcune parti della Svezia occidentale il vento arriva a 20 metri al secondo. Nella parte sud-ovest della Svezia, diverse linee ferroviarie sono state chiuse e rimarranno inagibili fino alle ore 9 di domani mattina. In alcune parti del sud della Svezia manca la corrente mentre il traghetto che collega la terra ferma all’isola di Gotland ha registrato disagi con ritardi e la cancellazione di diverse corse per la giornata di oggi.