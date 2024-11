Tra le oltre 200 vittime delle inondazioni che hanno devastato l’area metropolitana di Valencia, c’è anche un ex giocatore di calcio, il ventottenne José Castillejo Belinchón. Formatosi nel settore giovanile del Valencia, nato nella stessa città il 29 febbraio 1996, ha giocato con l’Eldense nella stagione 2015-2016, in seconda divisione. “Il club Valencia – si legge nell’account X della società – piange la morte di Castillejo, cresciuto nella nostra accademia sino alla primavera, e che ha militato in diverse squadre della Regione”.

Ieri la Liga aveva accolto la richiesta del Valencia e aveva rinviato a data da destinarsi la partita in programma sabato contro il Real Madrid. Sempre per il massimo campionato rinviata anche Villarreal-Rayo Vallecano. In seconda divisione sono state rinviate invece Castellón-RC Ferrol, Eldense-Huesca e Levante-Malaga. La Federcalcio spagnolo ha disposto che in tutte le partite del weekend verrà osservato un minuto di raccoglimento, mentre le autorità spagnole hanno indetto tre giorni di lutto.