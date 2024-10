Muore all’età di 35 anni Abdelaziz Barrada, l’ex calciatore marocchino con un passato – tra le altre – al Marsiglia. L’ex centrocampista è stato colpito da un infarto pochi mesi dopo il suo ritiro dal calcio giocato. Nel corso della sua esperienza europea ha vestito anche le maglie di Paris Saint-Germain e Getafe.

La carriera di Abdelaziz Barrada

Una carriera da professionista lunga 12 anni. Dalla Francia al Qatar: nel mezzo la Spagna, gli Emirati Arabi (Al Jazira e Al-Nasr) e la Turchia (Antalyaspor). Con la nazionale maggiore del Marocco, invece, ha collezionato 28 presenze e 4 gol prendendo parte, nel 2013, alla Coppa d’Africa (contribuendo alla causa con 2 assist, nonostante l’eliminazione nella fase a gironi). La sua avventura professionale si è conclusa al Lusitanos Saint-Maur.

Il cordoglio del Marsiglia

Due anni al Vélodrome: 45 presenze, 3 gol e 9 assist. Il club francese ha salutato così, per l’ultima volta, l’ex calciatore marocchino: “Riposa in pace Abdelaziz. L’Olympique de Marsiglia ha appreso con dolore della morte del suo ex giocatore e nazionale marocchino, Abdelaziz Barrada. Arrivato nell’estate del 2014, il trequartista ha vestito i colori dell’OM per 2 stagioni. Il club porge le più sincere condoglianze alla sua famiglia e condivide il dolore di chi gli è vicino“. Anche Florian Thauvin, ex compagno ai tempi della Ligue 1, ha condiviso il suo messaggio di cordoglio per il 35enne marocchino: “Molto triste di apprendere la morte di Abdel, una persona molto gentile che mi piaceva molto…Riposa in pace “.