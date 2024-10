Emma Bonino , leader del partito +Europa, è stata dimessa dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma e trasferita in un’altra struttura sanitaria. Al momento le sue condizioni risultano in progressivo miglioramento. Bonino aveva accusato nei giorni scorsi difficoltà respiratorie per cui era stata ricoverata giovedì 17 ottobre. Affetta da microcitoma polmonare dal gennaio del 2015, dopo otto anni, la leader di +Europa aveva annunciato di aver sconfitto il tumore che aveva colpito il polmone sinistro.

Nel 2023 aveva rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: “Sono riuscita a separare me dalla mia malattia, ho lasciato tutto in mano a degli ottimi medici: dal professor Santini al professor Cortesi. Il microcitoma aveva la capacità di recidiva anche in altri organi quindi ho fatto un lungo percorso di radioterapia. Dopo otto anni eccomi qua. I miei capelli non cresceranno più, ma intanto 1 a 0 per me”.