Lo ripete più volte e lo sostiene con fermezza nel corso dell’intervista: “È un uomo“. E poi ancora: “Penso che sia molto degradante per le donne. Vuole fare sport e vuole giocare contro le donne. Non vuoi necessariamente giocare contro gli uomini. Va bene, ma non puoi farlo“. Con queste parole, Donald Trump – candidato alla presidenza degli Stati Uniti – ha attaccato Imane Khelif, la pugile algerina iperandrogina finita al centro della polemica politica per la sua partecipazione ai Giochi di Parigi 2024, dove ha vinto la medaglia d’oro. Ospite nel podcast del wrestler The Undertaker “Six Feet Under”, Trump si è voluto soffermare sul match contro Angela Carini, ritirata dopo soli 45 secondi. “Hai visto quell’incontro di boxe alle Olimpiadi? Hai visto quella bella ragazza italiana? Dovrebbe essere una brava pugile. Ha ricevuto solo un jab (colpo diretto, ndr) sinistro. Non ho mai visto niente del genere“.

La pugile algerina è stata oggetto di un intenso dibattito sul suo genere sui social media e di accuse sulla sua identità di genere, compresa quelle infondata di essere transgender. Un caso che si è intensificato soprattutto dopo aver affrontato e battuto appunto la pugile italiana Carini, che è scesa dal ring dopo nemmeno un minuto di incontro. Inoltre, sempre lo scorso agosto, Khelif aveva presentato una denuncia al Centro per la lotta all’odio cibernetico presso la Procura di Parigi, citando, tra gli altri, anche il miliardario Elon Musk e la scrittrice J.K. Rowling che avevano contribuito ad amplificare gli attacchi online contro di lei.

Undertaker says “protecting” women’s sports from trans people is a huge priority for him this election and brings his young daughter out to show why.

Trump/Taker then talk about the Olympic boxing drama as the former president repeatedly refers to Imane Khelif as a man. pic.twitter.com/f8PUYdxV5x

