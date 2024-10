Aveva appena segnato nella gara di Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte. Poco dopo, Victor Boniface ha rischiato di perdere la vita. Tutto per un incidente in autostrada: l’attaccante nigeriano (che non era alla guida) è rimasto illeso, l’automobile si è ribaltata sulla carreggiata dopo uno scontro con un camion. Uscito dalla macchina con le mani insanguinate, Bonface ha poi documentato quanto accaduto sui social.

???? ???????????? ???????????????????????? ???????????????????????? ! ???? Victor Boniface ???????? a survécu à un grave accident de la route cette nuit ! ???????? Les dégâts sont impressionnants mais restent matériels. ???? L’attaquant a tenu à rassurer ses fans sur ses réseaux sociaux. pic.twitter.com/RPzpn3ePoA — Actu Foot (@ActuFoot_) October 20, 2024

La ricostruzione della Bild

La dinamica è stata ricostruita dal quotidiano tedesco Bild. Boniface stava raggiungendo in compagnia di un’altra persona l’aeroporto di Francoforte – poco dopo le ore 19 – perché sarebbe dovuto andare a prendere degli amici che lo stavano aspettando. A bordo di una Mercedes, l’impatto è avvenuto sulla A3 tra Bad Camberg e Idstein: l’attaccante nigeriano non era al volante in quel momento, bensì sedeva sul lato passeggero. Secondo la polizia, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto a causa della stanchezza e scagliandosi dalla corsia centrale a destra contro il camion.

Un impatto che ha provocato il ribaltamento della macchina in cui si trovava il giocatore del Bayer Leverkusen. “Sto bene”, avrebbe dichiarato Boniface alla Bild. L’attaccante ha poi documentato le sue condizioni di salute sui social, rassicurando i propri follower di stare bene: un taglio alla mano e fortunatamente nulla di più. I danni per l’incidente, invece, ammontano a quasi 200mila euro.