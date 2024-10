Tanto ha fatto discutere l’ultimo turno di Serie A. Il centro delle polemiche? Come sempre, arbitri e VAR. Nell’occhio del ciclone c’è un contatto tra Douglas Luiz e Patric nel secondo tempo, durante Juventus-Lazio (partita vinta 1-0 dai bianconeri), che non è stato sanzionato in nessun modo. Fallo? Cartellino rosso? Gianluca Rocchi – designatore degli arbitri e responsabile della CAN (Commissione Arbitri Nazionale) – ha analizzato quanto accaduto all’Allianz Stadium: “Sicuramente non è fortuito e sicuramente a noi non piacciono certi comportamenti. Questo ve lo dico sinceramente, per cui se fosse stato espulso questo calciatore, per esempio in campo, nessuno avrebbe detto niente, perché comunque sono gesti che a noi non piacciono”. Una questione di intensità, risultata decisiva nella scelta di non intervenire: Perché in questo caso il VAR è abbastanza veloce nella sua valutazione e dà come priorità il fatto dell’intensità del colpo: non punisce il gesto di per sé ma va sull’intensità. Posso capire il non intervento del VAR però ribadisco ai giocatori e alla società di tenere presente questi comportamenti non c’entrano niente con lo spirito sportivo per cui dobbiamo essere molto attenti nel riconoscerli. È chiaro, ribadisco, non è un colpo così chiaro perché altrimenti parlerei di un errore al 100%. C’è una parte di interpretazione perché siamo di fronte a un gesto che è più, perdonatemi, più una mezza spinta che non proprio un colpo secco, però comunque siamo di fronte a un gesto che non ci piace. Sicuramente manca un giallo a 100%, questo è il minimo che poteva essere sanzionato. Se fosse stato un cartellino rosso non mi sarei scandalizzato”

La replica di Stramaccioni: “Nell’era del VAR, questo è un fallo”

Terminata la spiegazione di Rocchi, negli studi Dazn non tutti sono rimasti soddisfatti. Uno su tutti, Andrea Stramaccioni: “Secondo me ragazzi nel momento in cui un giocatore con la palla lontana carica un colpo e colpisce l’avversario, per me va sanzionato, sennò vale tutto. Douglas Luiz qua, uscendo dall’area di rigore, carica il gomito destro e colpisce Patrick, senza la palla. Nell’era del VAR, questo è un fallo. Guarda qui, lui carica e lo colpisce. Ragazzi, questo non si può fare. Questo per me non si può fare”.