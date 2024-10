“Trovo incredibili le priorità che il governo sta dando al Paese. Mentre l’Italia è sott’acqua la premier Meloni convoca un Consiglio dei ministri non per affrontare la crisi climatica ma per aprire l’ennesimo scontro coi magistrati“. Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli fuori da Montecitorio. “L’intervista di La Russa a Repubblica? È eversiva dal punto di vista del diritto costituzionale, quando il presidente del Senato dice che bisogna limitare i poteri della magistratura, significa che vuole manomettere la Costituzione e dare un colpo forte all’indipendenza della giustizia. E questo è inaccettabile”, ha aggiunto.