Paura per Francesco Flachi, ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, colpito da un principio di infarto nelle scorse ore mentre si trovava nella sua abitazione a Rapallo. L’ex calciatore, attualmente allenatore della PSM Rapallo, squadra di Promozione, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lavagna, dove si trova tuttora ricoverato. La notizia è stata confermata dal club stesso, che ha rassicurato i tifosi e i fan con un messaggio ufficiale. Nonostante il momento di grande preoccupazione, è stato lo stesso Flachi a rasserenare l’ambiente attraverso i suoi profili social. Pubblicando una foto dall’ospedale, ha scritto: “Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi“.

Francesco Flachi, che ha legato il suo nome soprattutto alla Sampdoria, dove ha giocato per oltre dieci anni e di cui è stato capitano, è stato un attaccante di grande talento. Dopo l’esordio nella sua Firenze con la maglia viola, ha lasciato la Fiorentina per legarsi al club blucerchiato, dove è rimasto dal 1999 al 2007. Dopo l’esperienza a Genova, Flachi ha vissuto uno dei capitoli più difficili della sua vita sportiva: una squalifica per doping che lo ha allontanato dai campi di calcio per oltre un decennio.

Dopo il ritiro, Flachi ha scelto di rimettersi in gioco nel calcio dilettantistico, prima come giocatore e poi come allenatore. Attualmente guida la PSM Rapallo, dove ha trovato una seconda carriera dopo la sua lunga esperienza nei campi professionistici. La sua vita dopo il calcio è stata caratterizzata anche da un impegno nel sociale.