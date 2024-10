Max Verstappen su Red Bull ha vinto la Sprint Race del Gp degli Stati Uniti. Sul circuito di Austin il campione del mondo è tornato al successo che mancava da giugno, precedendo sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per l’altra Ferrari di Charles Leclerc. In classifica Verstappen si porta a 339 punti, a +54 su Norris, che sale a 285.

La cronaca della gara Sprint

La Sprint è stata caratterizzata da numerosi sorpassi e battaglie serrate, specialmente tra i piloti Ferrari e la McLaren di Norris. Alla partenza, Verstappen ha mantenuto la testa, mentre Norris si è portato al secondo posto con un sorpasso aggressivo su Leclerc. Sainz, dopo un lungo duello con il compagno di squadra Leclerc, è riuscito a guadagnare il terzo posto, per poi approfittare di un errore di Norris nell’ultimo giro, conquistando così la seconda posizione. Leclerc ha provato a superare Norris nel finale, ma un errore lo ha costretto a rallentare, chiudendo quarto. Buona prova per le Mercedes di Russell e Hamilton, rispettivamente quinto e sesto, mentre Sergio Perez ha faticato, concludendo nono. Oscar Piastri, penalizzato per un contatto con Gasly, ha chiuso decimo. La gara ha offerto spettacolo, ma Verstappen si è dimostrato ancora una volta imbattibile quando la Red Bull funziona.

L’ordine di arrivo

Max Verstappen Carlos Sainz Lando Norris Charles Leclerc George Russell Lewis Hamilton Kevin Magnussen Nico Hulkenberg Sergio Perez Oscar Piastri Yuki Tsunoda Franco Colapinto Lance Stroll Pierre Gasly Esteban Ocon Liam Lawson Alex Albon Fernando Alonso Zhou Guanyu Valtteri Bottas

La nuova classifica Piloti F1

Max Verstappen – Red Bull – 339 punti Lando Norris – McLaren – 285 punti Charles Leclerc – Ferrari – 250 punti Oscar Piastri – McLaren – 237 punti Carlos Sainz – Ferrari – 197 punti Lewis Hamilton – Mercedes – 177 punti George Russell – Mercedes – 159 punti Sergio Perez – Red Bull – 144 punti Fernando Alonso – Aston Martin – 62 punti Nico Hulkenberg – Haas – 25 punti

La nuova classifica costruttori F1