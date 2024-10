Due atleti, rispettivamente di 57 e 79 anni, sono stati colpiti da infarto – come riportato dall’ANSA – e successivamente deceduti durante la tappa di Coppa del Mondo di Triathlon in Spagna a Torremolinos, vicino a Malaga. Si è trattato di un britannico e un messicano: il primo (di 57 anni) è morto durante la sessione di corsa, l’altro (di 79) ha accusato il malore nella gara di nuoto. I due stavano partecipando all’evento mondiale nella categoria “master” nel sud del Paese iberico. La notizia è stata confermata dall’organizzazione, ma senza specificare i motivi del decesso. Secondo quanto riportato dal sito inglese Metro (che a sua volta ha citato fonti spagnole locali), l’atleta inglese si sarebbe sentito poco bene all’inizio del percorso. Le persone presenti avrebbero provato a rianimarlo, ma senza riuscirci. Le federazioni internazionali e, soprattutto, spagnole del Triathlon hanno ribadito il loro massimo apporto e supporto a tutte le persone che continueranno la competizione. Le finali, per i 500 atleti in gara, proseguiranno fino a domenica 20 ottobre.

Il comunicato ufficiale

“È con profonda tristezza che vi informiamo che due partecipanti (un messicano e un britannico) sono morti durante i Campionati del Mondo. Estendiamo le nostre più sincere condoglianze alle rispettive famiglie, ai loro amici, alle federazioni nazionali e all’intera famiglia del triathlon”. Così, la British Triathlon Federation ha confermato il decesso dei due atleti (di cui uno della loro federazione), senza aggiungere ulteriori dettagli. La stessa cosa è stata fatta dalla federazione internazionale, che ha ufficializzato l’accaduto nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre.

It is with deep sadness that we can inform that two participants (one from Mexico; one from Great Britain) have died at the World Triathlon Torremolinos-Andalucía AG Sprint Distance World Championships, taking place today, October 17. Our deepest condolences go to their… pic.twitter.com/rp6JjlUEFB

— World Triathlon (@worldtriathlon) October 17, 2024