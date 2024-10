Vinicius Tobias, giovane terzino ventenne dello Shakhtar Donetsk, sta vivendo un periodo molto complicato fuori dal campo. Il calciatore poco tempo fa si era fatto tatuare il nome della figlia in arrivo, ma ora ha scoperto di non essere lui il padre della piccola Maité. La sua ex compagna, Ingrid Lima, nota influencer in Brasile, ha rivelato pubblicamente la verità sui social, attraverso il suo profilo Instagram. Il test del Dna ha infatti confermato che il calciatore non è il papà biologico della bambina.

Vinicius, quasi omonimo del ben più noto calciatore brasiliano Vinicius Junior, ha giocato anche lui per il Real Madrid: dopo l’invasione russa in Ucraina, si era trasferito in prestito ai Blancos dallo Shakhtar. Questa estate è tornato a giocare nel club ucraino. Vinicius si è tatuato il nome “Maité” mentre la bambina era ancora nel grembo materno. Tuttavia, la situazione si è trasformata in un incubo quando ha scoperto la verità un mese prima della nascita della bambina.

La stessa Ingrid Lima ha raccontato: “Come tutti già sanno, Vinicius e io non stiamo insieme da molto tempo. In questo periodo molto particolare, nel quale ci siamo allontanati e poi riavvicinati, ho avuto una relazione con qualcuno. E lo fatto anche lui. Entrambi abbiamo continuato le nostre vite e poi è arrivata Maité. Abbiamo deciso di fare un test del Dna e abbiamo scoperto che non è la figlia di Vinicius”. L’influencer ha aggiunto: “Ora lasciate in pace Vinicius Tobias. È stato su mia richiesta che non assistesse al parto e non pubblicasse nulla su Maité fino alla fine dell’esame. Vinicius e io ci siamo già incontrati e abbiamo discusso con molta serenità della situazione. Gli auguro il meglio, sperando che possa continuare la sua vita in pace”.