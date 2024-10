Un incendio è divampato nella tarda serata del 16 ottobre al liceo Gullace a Roma, occupato dal 14 ottobre in protesta per i cantieri in corso nella sede principale. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e dichiarato l’edificio inagibile. Le fiamme, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sarebbero partite da un magazzino poco distante dalla palestra dove fino a poco prima era in corso un’occupazione studentesca. La procura sta indagando su come sia partito l’incendio e sulla capienza delle aule del liceo.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in una nota “esprime profonda preoccupazione e rammarico per gli eventi recenti che hanno coinvolto il Liceo Gullace di Roma, dove un’occupazione illegale ha portato a danni ingenti agli ambienti scolastici a causa di un incendio doloso”. “Siamo in costante contatto con la Polizia di Stato per assicurarci che vengano condotte indagini approfondite per identificare i responsabili di questi atti vandalici”, dichiara il Direttore Generale dell’USR Lazio, Anna Paola Sabatini, che continua: “La nostra è una ferma disapprovazione riguardo a quanto accaduto in quanto questa condotta non solo danneggia il patrimonio comune, ma compromette anche il diritto all’istruzione di tutti gli studenti e il pubblico servizio per il personale scolastico”. Nel mentre, sul suo profilo Instagram il collettivo studentesco si dissocia dagli eventi dichiarando: “Dopo un momento di crisi dovuta all’incursione di un gruppo di esterni, nonostante gli sforzi del SDO […] un’assemblea decisionale ha deciso di disoccupare alle 20:21 di mercoledì… il collettivo non è stato coinvolto nella seconda occupazione, effettuata da esterni, e non risponde quindi di nessun evento successo dopo le 22”. L’USR Lazio comunica che sarà garantito il proseguimento delle lezioni in altri spazi.

Intanto il ministro Valditara ha garantito l’attivazione della didattica a distanza per gli studenti del liceo. Lo rende noto il consigliere delegato all’edilizia scolastica per la Città Metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, riferendo di un confronto tra il sindaco Roberto Gualtieri e l’esponente del Governo. Gli studenti interessati sono circa 1400.