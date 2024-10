“Ha giocato in Premier League e la gente lo riconoscerà. Le accuse contro di lui sono molto gravi“. Un ex calciatore di Premier, oggi 24enne e nazionale, sarebbe stato arrestato a Londra con l’accusa di stupro dopo la denuncia di una donna. Secondo quanto raccolto dalle fonti del The Sun l’uomo viene definito come una “ex stella” del campionato inglese. Per motivi legali, non è stato specificato il nome del calciatore coinvolto. La fonte ripresa da diversi tabloid inglesi avrebbe dichiarato che la donna 20enne – portata in un centro di consulenza per vittime di stupro – “ha incontrato il giocatore in un bar e ha accettato di tornare al suo hotel, dove lui aveva prenotato in precedenza. Lei sostiene che poi lui l’ha aggredita e violentata. La donna si è recata alla reception dell’hotel e si dice che fosse molto angosciata. È stata chiamata la polizia e gli ufficiali sono arrivati ​​e lo hanno arrestato in albergo. È stato poi condotto fuori con grande stupore degli ospiti e del personale”. Nel corso del primo sopralluogo, la polizia starebbe analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza dell’hotel.

L’accaduto

La violenza sessuale sarebbe avvenuta in un famoso albergo del West End, a Londra: si tratta del Corinthia Hotel di Whitehall Place, a Westminster. La ragazza avrebbe lanciato il primo allarme alla receptionist nelle prime ore di mercoledì mattina. Una volta arrestato, il calciatore è stato interrogato e gli sono stati prelevati un tampone del DNA e le impronte digitali. Allo stato attuale, il 24enne è stato rilasciato su cauzione fino a metà dicembre, in attesa di ulteriori novità. L’uomo ha negato completamente lo stupro.