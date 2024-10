Uno con la fascia tricolore per celebrare le nozze, l’altro fa da testimone. Cosa ci fanno Aurelio De Laurentiis e Marcelo Brozovic allo stesso matrimonio? Il presidente del Napoli e l’ex centrocampista dell’Inter – oggi in Arabia, all’Al-Nassr – si sono ritrovati insieme ad un evento che ben poco ha a che fare con il mondo del calcio. A Villa Lattuada, in Brianza, è stato celebrato il matrimonio più virale di questo fine settimane: uniti a nozze, Roberta Congiu e Andrea Agostino, il managing director di Coca-Cola che proprio quest’anno è sponsor della maglia nel kit allenamento del club azzurro. Ecco, dunque, motivata la presenza di De Laurentiis. Brozovic, invece, è un grande amico della coppia.

Aurelio De Laurentiis atuando como padre em um casamento aleatório no qual Marcelo Brozović, ex-Inter, foi padrinho.

E come in ogni situazione, anche a un matrimonio a De Laurentiis non sono mancate battute nei confronti dello sposo, napoletano ma tifoso della Juventus: “Lo sposo è nato nella fantastica città di Napoli. Andrea, questa forse è l’occasione giusta per confessarci qualcosa? Non hai nulla di cui vergognarti e confessarti davanti a tutti noi? Mi è stato riferito, e pare che ci siano anche materiali fotografici a riguardo, che all’età di otto anni, nel corso dei preparativi della festa di inaugurazione della vostra nuova casa, più persone ti abbiano visto girovagare per i corridoi con una maglietta a strisce bianconere… Udinese? Non è che mi nascondi una latente juventinità? Nella vita si possono commettere degli errori eh”.