Sistema ferroviario in tilt a Nord di Milano nella mattinata di lunedì a causa di un investimento e di un guasto. Il primo incidente all’alba, quando un uomo di 38 anni residente a Busto Arsizio è stato travolto e ucciso all’altezza di Rescaldina da un convoglio Trenord diretto a Malpensa. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Legnano che hanno provveduto a rimuovere il corpo. Al vaglio della Polfer e della magistratura le cause legate all’incidente che sta provocando disagi alla circolazione ferroviaria della linea. Al momento però non è ancora chiaro se si è trattato di un gesto volontario. Per lo stop della linea che collega Milano Cadorna all’aeroporto di Malpensa e della Novara-Saronno-Milano, Trenord consiglia ai passeggeri che da Novara devono raggiungere Milano e viceversa di utilizzare i treni della linea S6 che partono e arrivano nella stazione di Novara. Tutti i treni Malpensa Express sono fermi e nelle stazioni si registrano cancellazioni, variazioni e ritardi. Dalle 7 sono stati attivati bus sostituivi da Milano Cadorna a Malpensa. E ancora: per un guasto a Milano Certosa, la linea S5 di Trenord che collega Varese e Treviglio è momentaneamente bloccata e i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi fino a 90 minuti. Dalle 7 del mattino, a seguito del guasto, i tecnici della Rete ferroviaria italiana sono intervenuti per il ripristino. Al momento la circolazione è ancora bloccata.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

• FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55)

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03)

• EC 35 Genève (5:39) – Domodossola – Venezia Santa Lucia (12:42)

• EC 50 Milano Centrale (7:05) – Domodossola – Basel Schweizer Bahnhof (11:32)

• EC 32 Milano Centrale (8:05) – Domodossola – Genève (12:21)