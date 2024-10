Squalificata a vita per un video hot apparso sui social, che però potrebbe essere frutto dell’intelligenza artificiale. È la strana vicenda che sta coinvolgendo Elif Karaarslan, 24enne arbitra della federazione di calcio della Turchia. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, nel video insieme a lei comparirebbe l’osservatore arbitro Orhan Erdemir, 61enne ex fischietto e con un passato anche da dirigente della Fifa. Karaarslan però ha annunciato ricorso, negando di essere lei la donna che nel video ha un rapporto con Erdermir: “Sarà una lunga battaglia legale, ma la gestirò nel modo più forte possibile”. E ancora: “Piangere, urlare ed essere triste non è quello che farò. Non sono io. Sosterrò la mia causa fino alla fine”.

È stato l’avvocato della giovane donna arbitro ha denunciare che il video hot è stato creato utilizzando l’intelligenza artificiale: “Sui social media è stato pubblicato un video creato interamente utilizzando l’intelligenza artificiale dall’account social di qualcun altro e non è in alcun modo collegato alla mia cliente“. Anche Erdemir è stato squalificato e ha commentato quanto accaduto: “Il mio onore nella mia famiglia, nel mio ambiente sociale e nella comunità arbitrale è stato spazzato via. Oltre alle perdite finanziarie, il danno emotivo che ho subito è indescrivibile”.

Per il momento, la carriera di Elif Karaarslan come arbitro è stata interrotta. La 24enne in realtà avrebbe voluto fare la calciatrice e ha giocato anche nelle giovanili del Besiktas, prima che la rottura del legamento crociato interrompesse la sua carriera a 16 anni. Ha iniziato ad arbitrare nel 2020 e finora ha diretto molte partite a livello U17 in Turchia. Come lei stessa ammette su Instagram, al momento però l’arbitraggio è una passione ma non un vero lavoro. Karaarslan infatti vanta un seguito di oltre 400mila follower.