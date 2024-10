Tagliate strade e ferrovie dirette verso la Repubblica di Corea. La Corea del Nord ha reso noto di aver avviato un progetto per bloccare in modo permanente il confine con il Sud: “Per il nostro esercito chiudere e bloccare in modo permanente il confine meridionale con la Repubblica di Corea, il principale Stato ostile e l’invariabile nemico principale, nella situazione attuale è una misura di autodifesa per inibire la guerra e difendere la sicurezza“.

L’esercito di Pyongyang ha riferito di aver inviato “un messaggio telefonico” alle truppe americane al Sud per “prevenire errori di valutazione e conflitto accidentale sul progetto di fortificazione”. Un blocco che consentirà di creare “forti strutture di difesa” in risposta alle manovre militari congiunte di Seul e Washington. Gli Stati Uniti, infatti, hanno dislocato circa 28.000 soldati al Sud per scoraggiare possibili aggressioni del Nord: un’eredità della Guerra di Corea (1950-1953) conclusa con un armistizio.

Già ad aprile, secondo quando dichiarato dai funzionari sudcoreani, il regime di Kim Jong-un aveva aggiunto barriere anticarro e rinforzato le strade sul suo lato del confine per due motivi: aumentare la posizione di sicurezza e impedire ai suoi soldati e cittadini di disertare verso il Sud.

Kim sostituisce il ministro della Difesa

Nelle ultime ore Pyongyang ha modificato parti della Costituzione socialista, con un via libera unanime dell’Assemblea suprema del popolo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Kcna, senza fornire dettagli sulle correzioni apportate, a partire dalla rimozione delle clausole sull’unificazione o sui nuovi confini nel mar Giallo in linea con un ordine impartito a gennaio dal leader. Kim ha anche sostituito il ministro della Difesa, richiamando alla carica No Kwang-chol, che già aveva guidato il dicastero nel 2018-19, in sostituzione di Kang Sun-nam.