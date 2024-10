Arriva la tegola per il Milan e per il capitano rossonero Theo Hernandez: il rosso rimediato a Firenze, come prevedibile, costa due turni di stop per il terzino francese. Il giudice sportivo di Serie A spiega qual è la motivazione: “Per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara”. Theo Hernandez salterà le sfide contro Udinese e Bologna, ma tornerà per il big match contro il Napoli.

Una giornata di stop e 2mila euro di multa per l’attaccante della Juventus Francisco Conceicao per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”. Il portoghese salterà la gara contro la Lazio ma sarà nuovamente a disposizione di Thiago Motta per il big match contro l’Inter a San Siro.

Squalifica per un turno anche per Woyo Coulibaly del Parma e Maripan del Torino. Infine l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è stato fermato per una giornata e multato di 5mila euro per “avere, al 41′ del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa con atteggiamento veemente e scomposto“.