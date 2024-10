Bufera sulla campagna elettorale delle regionali in Liguria. Al centro delle polemiche ci sono le frasi dell’ex sentore Nicola Morra, che – da candidato a governatore di Uniti per la Costituzione – ha parlato, intervistato da Il Foglio, della malattia di Marco Bucci, presidente della Regione Liguria e ricandidato dal centrodestra: “Come dissi per la povera Iole Santelli in Calabria, motivo per il quale poi venni travolto dalle ingiurie, gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato“, ha affermato l’ex parlamentare. “Lo ha detto lui – aggiunge – ha un tumore metastatico, con il quale non si scherza. Anche se lo vedo tonico in questa campagna elettorale”.

Frasi che hanno scatenato la furia del centrodestra e dello stesso candidato del centrosinistra Andrea Orlando. In un post l’ex M5s Morra ha provato a smentire il contenuto dell’intervista incriminata affermando di non aver detto “direttamente o indirettamente, che un malato oncologico o di altro tipo non debba o possa candidarsi”. Ma la bufera è già esplosa. Critiche arrivano anche dalle sorelle di Jole Santelli (la governatrice della Calabria stroncata da un tumore, a soli 52 anni, durante il suo mandato): Roberta e Paola Santelli augurano a Morra “di svolgere la sua campagna elettorale in trasferta nel miglior modo possibile, magari parlando di programmi elettorali e di problemi del territorio” in modo tale “da evitare di parlare nuovamente di Jole in modo così poco sensibile e inopportuno“.

A intervenire è anche la presidente del Consiglio: “Alle volte, purtroppo, il dibattito politico scende a livelli inaccettabili. Tuttavia, è fondamentale ribadire che la salute di una persona non dovrebbe mai essere strumentalizzata. La malattia non limita il valore e la capacità di chi, come Marco Bucci, ha già dimostrato di essere un amministratore eccellente e appassionato“, ha dichiarato Giorgia Meloni. Matteo Salvini – definendo Morra “vomitevole e vergognoso” – si chiede invece “se questi siano gli argomenti della sinistra” e se ritengano che “i malati oncologici debbano smettere di vivere, lavorare, combattere”. Per la ministra Elisabetta Casellati “Morra è recidivo, non solo sbaglia ma persevera: dopo aver offeso e infangato anni fa la memoria di Jole Santelli e con lei tutti i pazienti oncologici, adesso attacca Marco Bucci con lo stesso irrispettoso e volgare linguaggio. Vergogna”. Il candidato del centrosinistra Orlando, condannando le parole di Morra, chiede di tornare a parlare di politica: “C’è un rispetto per la dimensione individuale ed esistenziale che mi spinge a non dire assolutamente niente su questo argomento e a continuare a provare a parlare di programmi”.

In serata arriva l’intervento dello stesso governatore uscente: “Queste cose sono personali e mi dispiace che diventino argomento da campagna elettorale. Penso che il senatore Morra abbia intenzione di ritrattare tutto. Mi ha cercato per telefono, ma oggi sono in campagna, magari lo chiamerò stasera, ho intenzione di parlargli. È vero sono cose che non fanno piacere, ma a me dispiace molto di più, mi fa venire il vomito e il voltastomaco, vedere tutte le bugie, le ‘infangature'”, ha detto Bucci. “E, come li hanno chiamati oggi, gli ‘shitstorm’ della Sinistra, del candidato Orlando, che non fanno altro che raccontare frottole su quello che stiamo facendo e su quello che è stato il passato”, ha concluso.