Pecco Bagnaia ha vinto la gara Sprint del Gp dell’Emilia Romagna davanti a Jorge Martin. Il pilota della Ducati ufficiale parte male, poi rimonta sul diretto avversario per la conquista del titolo iridato e lo passa sfruttando un suo errore.

Così guadagna 3 punti in classifica portandosi a -4 dalla vetta del motomondiale. Sul terzo gradino del podio arriva Enea Bastianini, seguito da Marc Marquez e Pedro Acosta. Poi Binder, Quartararo, Bezzecchi, Morbidelli e Vinales decimo.

“Ci ho provato a dare il 100% e credo di esserci riuscito. Dopo la partenza non è stato facile recuperare e superare di nuovo, dopo le cose sono andate meglio. Comunque è stato incredibile, abbiamo guidato costantemente sotto ai tempi che avevamo immaginato”, è stato il commento di Bagnaia dopo il successo.

Continua quindi l’ottimo week end del campione del mondo in carica che in mattinata aveva già fatto registrare il miglior tempo sul giro secco, guadagnandosi la pole position nella griglia di partenza del gran premio in programma domenica. Lo start alla gara è fissato alle 13 per evitare la contemporaneità con la Formula 1.

