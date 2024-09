Il candidato del centrosinistra Andrea Orlando parte con una punta di vantaggio nella corsa per le Regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre. Secondo un sondaggio di Tecnè per Primocanale l’ex ministro al momento distacca di 3 punti il sindaco di Genova Marco Bucci. La premessa, come per tutti i sondaggi sulle intenzioni di voto, è che la distanza di 3 punti indica un sostanziale equilibrio però i dati segnalano comunque una tendenza. E al momento la presenza di Bucci non risolverebbe la questione per il centrodestra che è la coalizione che esprime la maggioranza uscente, quella che fin qui ha sostenuto Giovanni Toti. Secondo Tecnè la forbice si allargherebbe a 6 punti se i candidati fossero solo Orlando e Bucci. A erodere il consenso dell’esponente Pd (che è sostenuto sostanzialmente dall’intero “campo largo”, da Verdi-Sinistra e M5s fino ad Azione e Italia Viva) sarebbe Nicola Morra, ex senatore del M5s che ha ricoperto il ruolo di presidente di commissione Antimafia, che si presenta col sostegno di “Uniti per la Costituzione” ed è accreditato di un valore intorno al 3 per cento. Resta molto ampia anche l’area di chi non ha ancora deciso chi votare e di coloro che non hanno intenzione di presentarsi alle urne.

1 /4 BUCCI_VS_ORLANDO_ok