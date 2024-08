Non manca molto alla prima campanella dell’anno scolastico 2024/2025. L’apertura dei cancelli delle scuole varia da regione a regione, i primi a rientrare saranno gli studenti di Bolzano, il 5 settembre. A seguire, il Trentino Alto Adige, il 9 settembre, mentre l’11 torneranno a scuola i ragazzi del Friuli Venezia Giulia. Dopo di loro, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e, il 12 settembre, Campania, Lombardia e Sardegna e Sicilia. Mentre in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana, le scuole apriranno più tardi, il 16.

Ponti lunghi e diversi giorni di riposo faranno felici gli studenti. Solo per Natale sono previsti 17 giorni di vacanza. Anche prima di Natale, le pause non mancheranno, con tre giorni per la festa di Ognissanti. Salta, invece, l’8 dicembre: l’Immacolata, infatti, cade nel weekend. Pasqua si lega al 25 aprile e al Primo maggio. I ragazzi staranno a casa dal 18 al 22 aprile, dal 25 al 27 aprile e da giovedì primo maggio a domenica 4. Tra il 6 e il 10 giugno, la fine dell’anno scolastico, preceduto dall’ultimo ponte prima degli scrutini (e delle vacanze): per la festa della Repubblica, gli studenti si riposeranno dal 31 maggio al 2 giugno compreso.