“Un buon italiano è chi crede nell’Italia, la conosce, la difende. Quanti militari figli di stranieri ci sono nel nostro esercito? E poi gli atleti, le scuole in cui vanno i nostri figli. Il mondo cambia e continua a cambiare, svegliamoci“. In un’intervista a Repubblica, il leader di Forza Italia Antonio Tajani continua a provocare gli alleati di governo sul tema politico principe di questo agosto: la riforma della cittadinanza, tornata al centro del dibattito grazie ai successi azzurri alle Olimpiadi di Parigi, conquistati in molti casi da atleti italiani di seconda generazione. Il vicepremier e ministro degli Esteri ribadisce il favore del suo partito allo ius scholae, cioè una legge che consenta di far acquisire la cittadinanza agli stranieri nati in Italia dopo uno o più cicli scolastici: Forza Italia, annuncia, presenterà una proposta in base alla quale “non basterà essere iscritti” a una scuola italiana, ma “servirà un percorso di studi completo“. Anche se, precisa ancora una volta, “non è la nostra priorità, che sono altre: l’economia e l’emergenza carceri”.

Finora da Fratelli d’Italia e Lega si sono alzati muri nei confronti dell’ipotesi, mentre il centrosinistra, che ha presentato vari ddl per lo ius soli (la concessione della cittadinanza per nascita sul territorio nazionale), sarebbe pronto a votare a favore. Tajani però nega di voelr cercare sponde nell’opposizione: “Non ho sentito Schlein per fare un inciucio, né lavoro a un accordo sottobanco con il Pd. È solo quello che pensiamo, da sempre. L’Italia è cambiata, abbiamo ricevuto in due anni 170mila ucraini. I sondaggi dicono che gli italiani sono a favore dello ius scholae”, sottolinea. “E tutto questo”, aggiunge, “nulla ha a che vedere con l’immigrazione illegale: mica diamo la cittadinanza ai clandestini, né parliamo di ius soli. Parliamo dei figli di ucraini fuggiti dalla guerra o di chi lavora regolarmente dopo essere arrivato, magari con il decreto flussi”. Sulla posizione di Tajani, peraltro, è pronto a convergere anche il Movimento 5 stelle: “Lo ius scholae è la proposta attorno alla quale si può costruire una maggioranza in Parlamento ed è da sempre ritenuta dal M5s la soluzione più sensata”, dice ad affaritaliani.it il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli.