Lorys Bellapianta avrebbe compiuto 20 anni a dicembre. Il ragazzo, residente a Busto Arsizio, è morto a Torre Santa Sabina, frazione di Carovigno (Brindisi), dove era in vacanza con alcuni amici, dopo essere stato sbalzato fuori da una macchina in corsa. La sua famiglia aveva subito un altro lutto solo due settimane fa con la scomparsa del padre, Luigi Bellapianta, a causa di una grave malattia.

Incidente o gioco finito male? – L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 della notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto e le dinamiche sono ancora da chiarire. Il giovane sarebbe caduto da una Opel Corsa in movimento sbattendo la testa sull’asfalto. Secondo una prima ricostruzione, era seduto sul sedile posteriore quando lo sportello si è aperto ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Vano ogni tentativo dei soccorritori di rianimarlo. Tra le ipotesi investigative, anche quella del gioco finito in tragedia. Gli esami sul corpo del giovane aiuteranno ad accertare le cause della morte, quello che sembra certo è che il giovane non indossasse la cintura di sicurezza.

Il secondo lutto in famiglia – Il padre Luigi e la madre Raffaella si erano sposati prima della pandemia e la cerimonia era stata presieduta dalla vicesindaca di Busto, Manuela Maffioli. “Con il sindaco Emanuele Antonelli, anche a nome dell’amministrazione comunale, ci stringiamo alla nostra concittadina Raffaella, ferita così spietatamente in poco tempo come moglie e madre e abbracciamo con lei il piccolo Devis”, commenta Maffioli. “L’amministrazione è e sarà vicino alla famiglia in questo terribile momento per ogni supporto”.