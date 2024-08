Simone Alessio vince la medaglia di bronzo nel taekwondo, categoria 80 chilogrammi. L’azzurro, ripescato dopo i quarti finale, regala all’Italia la 34esima medaglia di Parigi, la prima dal taekwondo, battendo lo statunitense CJ Nickolas.

Alessio conferma lo stesso risultato della finale dei Mondiali del 2023, quando per vincere l’oro e diventare campione aveva dovuto battere proprio CJ Nickolas. L’azzurro ha sconfitto l’americano in due riprese, dominando l’incontro fin dalle prime battute. Si tratta della quinta medaglia per il taakwondo nella storia dei Giochi.

Nato a Livorno ma trasferitosi all’età di tre anni a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, è qui che impara l’arte di calciare e tirare i pugni grazie a papà Salvatore, paracadutista ed ex praticante del taekwondo. Si tratta di un amore a prima vista, sbocciato sin da piccolo e coltivato grazie al sostegno dei suoi genitori. Nel 2019 ai Mondiali di Manchester si aggiudica il titolo nei -74 kg, diventando il primo taekwondoka tricolore a vincere un oro iridato. Nella città inglese respira l’aria di casa e nel 2022 sale un’altra volta sul primo gradino del podio, stavolta a livello europeo e nei -80 kg. L’anno successivo a Baku certifica la sua forza nella nuova categoria, conquistando il secondo titolo di campione del mondo.