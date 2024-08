Un base jumper è morto in Alto Adige dopo essersi lanciato dal Piz da Lech, in Val Badia. La vittima aveva 36 anni e viveva in Lombardia. Il giovane si era incontrato con altri 5 jumper sul posto, zona molto conosciuta per questo di tipo di lanci. Sul posto oltre al personale di soccorso anche polizia locale e carabinieri. Il Piz da Lech si trova nelle Dolomiti sul Gruppo del Sella.

Sono stati i compagni del 36enne a chiamare i soccorsi dopo che non è atterrato nel punto concordato, un prato di Colfosco. I soccorritori sono arrivati con l’elicottero dell’Aiut Alpinisc Alta Badia, che ha sorvolato la zona. Il corpo è stato avvistato in un canalone ghiacciato a 2.400 metri di quota, una zona impervia e priva di sentieri. Difficile, quindi, il recupero da parte dei soccorritori che hanno lavorato per diverso tempo per poi consentire all’elicottero di trasportare il 36enne a valle. La vittima, dopo il lancio, si è schiantata contro le rocce per poi precipitare nel canalone.