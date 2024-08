Nuovo scontro tra Donald Trump e Kamala Harris, stavolta sul faccia a faccia tra i due in tv. Il tycoon ha annunciato l’accordo per un dibattitto con la candidata democratica su Fox il 4 settembre. Ma la campagna della vicepresidente lo ha smentito, intimando a Trump di “smetterla di giocare” e di presentarsi “al dibattito per il quale si è già impegnato il 10 settembre” su Abc. L’ex presidente, sui social, è poi passato agli insulti: ha scritto che la candidata democratica ha un quoziente intellettivo “basso” (cosa che aveva affermato anche a proposito di Joe Biden): “Kamala Harris non ha la capacità mentale per fare un vero dibattito contro di me, programmato per il 4 settembre in Pennsylvania”, ha sostenuto, spiegando che o il dibattito si terrà il 4 settembre o non ci sarà affatto.

A proposito della sfidante, Trump ha detto che “è riconosciuta come la peggior vice presidente della storia, il che funziona molto bene con il peggior presidente, il corrotto Joe Biden”, ha continuato Trump, sostenendo quindi che la “pazza” candidata democratica è “una persona con un quoziente intellettivo basso che non può competere con i leader di altri Paesi. Gli Usa non hanno più alcuna possibilità di grandezza con questi intellettuali di basso livello al comando! Non vuole nemmeno dibattere con me il 4 settembre. Come Sleepy Joe prima di lei, non riesce a mettere insieme due frasi”.

Nel corso di un comizio ad Atlanta, Trump ha rincarato ventilando “una nuova grande depressione e la terza guerra mondiale” in caso di vittori di Harris: “L’economia crollerà come nel 1929”. L’ex presidente definisce Harris una “socialista che ha distrutto San Francisco”.

Il tycoon è intervenuto anche sul caso Carini-Khelif alle Olimpiadi di Parigi: tornando sul match che ha coinvolto la pugile azzurra e l’algerina, la cui presenza ai Giochi è stata contestata per la precedente squalifica ai Mondiali del 2023 per un alto tasso di testosterone, ha detto che “Carini è stata colpita così duramente che non sapeva cosa diavolo l’avesse colpita. Ha combattuto contro un buon pugile”, riferendosi a Khelif come se fosse un uomo. “Lui l’ha colpita con due diretti e lei ha detto ‘sono fuori'”.