Lorenzo Musetti è un toscano fumantino e non è la prima volta che esprime la delusione e la rabbia con parola fuori posto. Ieri il suo “Porca t*oia ogni volta sta luce di me*da” è arrivato in diretta su Rai 2, dal campo, durante la sfida di tennis con Novak Djokovic persa in due set dall’azzurro. Durante il primo set Musetti si è lamentato della luce sul campo e il suo commento è stato udito dai telespettatori. I due commentatori Rai del match hanno preferito non ripetere quanto ascoltato. “Cosa ha detto?” ha allora dichiarato il commentatore Rai, il collega ha replicato: “Non te lo posso dire quello che ha detto. Non si vede, c’è poca luce secondo Lorenzo”. Il siparietto è così diventato in poco tempo virale su X: “Che due co*lioni, ditelo”.