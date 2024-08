Migliaia di persone stanno partecipando a Teheran ai funerali di Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas ucciso in un raid che ha colpito l’edificio dei pasadaran dove si trovava nella capitale iraniana. Il feretro viene portato in processione. La cerimonia è iniziata con il presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e il funzionario di Hamas Khalil al-Hayya che hanno parlato alla folla. La Guida Suprema della Repubblica islamica, Ali Khamenei, ha pregato sulla bara di Haniyeh. Dopo la preghiera di Khamenei durante una cerimonia presso l’università di Teheran, è iniziata la processione funebre verso piazza Azadi, a cui partecipano molti cittadini oltre che funzionari politici, militari e di governo iraniani, riferisce Irna. L’agenzia pubblica video in cui si vedono sfilare migliaia di persone, tra cui molte che sventolano la bandiera della Palestina. Dopo i funerali la salma dovrebbe essere trasferita in Qatar per la sepoltura.

L’Iran vendicherà l’uccisione di Haniyeh, ha ribadito il presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, che insieme all’esponente di Hamas, Khalil al-Hayya, ha preso la parola durante la cerimonia. L’Iran “eseguirà sicuramente l’ordine della Guida Suprema” Ali Khamenei di vendicare Haniyeh, ha detto Qalibaf, che rivolgendosi alla folla che scandiva lo slogan “Morte a Israele, morte all’America”, ha aggiunto: “È nostro dovere rispondere al momento giusto e nel posto giusto”. Al-Hayya, capo delle relazioni estere del gruppo palestinese, ha giurato che “lo slogan di Ismail Haniyeh, ‘Non riconosceremo Israele’, rimarrà immortale”, sottolineando che la lotta di Hamas contro Israele andrà avanti “finché non sarà sradicato dalla terra della Palestina”.

Nella notte, riporta il Jerusalem Post, l’Iran ha annunciato la chiusura del proprio spazio aereo sino alle 5 (ora italiana) del mattino. Analisti militari riferiscono che Teheran avrebbe inoltre informato in queste ore Qatar e Arabia Saudita della sua intenzione di effettuare un attacco contro Israele, chiedendo a Doha e Riad di non consentire l’utilizzo del loro spazio aereo allo Stato ebraico o agli Stati Uniti.

Le compagnie Usa Delta Air Lines e United Airlines hanno sospeso i voli per Tel Aviv. La United Airlines avrebbe dovuto operare due voli tra Newark e Tel Aviv mercoledì pomeriggio, ma entrambi i servizi sono stati sospesi a causa del deterioramento della situazione della sicurezza nella regione. La compagnia ha comunicato ai passeggeri: “Il vostro volo è stato cancellato a causa dei disordini in Medio Oriente. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Sappiamo che questo ha un impatto sui vostri piani e ci scusiamo per l’inconveniente”. La Delta Air Lines avrebbe dovuto operare un volo da New York JFK a Tel Aviv mercoledì pomeriggio, ma la compagnia aerea ha comunicato ai passeggeri che il servizio era stato cancellato per “ragioni di sicurezza” e per la “sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio”.

La decisione di sospendere i voli per Tel Aviv è stata presa lo stesso giorno in cui il Dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso di viaggio in cui si raccomandava ai cittadini americani in Israele di evitare il confine con il Libano e la Siria a causa delle crescenti tensioni tra Hezbollah e Israele.