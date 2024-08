Un furgone ha investito quattro persone questo pomeriggio dopo le 16.30 in via Boccaccio all’angolo con piazza Giovine Italia in zona semicentrale di Milano. Due persone sono state investite in maniera diretta, due coinvolte in misura minore nell’impatto. Il più grave è un ragazzo di 30 anni, portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, trovato in arresto cardiocircolatorio dai soccorsi di Areu 118 e trasferito nel nosocomio con manovre di rianimazione in corso: aveva diversi traumi. Nonostante i soccorsi l’uomo è morto.

In codice giallo con trauma cranico e al volto, e a gamba e braccio, un ragazzo di 21 anni; una giovane della stessa età ha riportato una trauma ‘minore’ a una gamba. Non ospedalizzato il quarto pedone investito, un uomo di 50anni. Il conducente del furgone, un uomo di 55 anni, ha riportato anche un trauma alla schiena ed è stato trasferito al San Carlo. L’ipotesi è che abbia avuto un malore e abbia perso il controllo del mezzo.