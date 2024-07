Sarà dimesso nelle prossime ore, il bimbo di quasi due anni che ieri mattina è scomparso per poi essere ritrovato otto ore dopo a Locorotondo, nel Barese. Il piccolo, che aveva qualche graffio sul volto, è stato ritrovato in serata sotto un albero di fico, a pochi chilometri da casa che si trova in contrada Serralta. I medici lo hanno monitorato, sta bene e anche le piccole ferite sul volto sono già in via di guarigione.

La mobilitazione della comunità – Alla notizia della sua scomparsa tutti si sono mobilitati per cercarlo: dalle forze dell’ordine a comuni cittadini, passando per volontari di Protezione civile e vigili del fuoco. “Ha avuto un angelo custode che lo ha messo in salvo”, dice il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano che questa mattina è tornato sul luogo del ritrovamento del bimbo. Si tratta di “una strada privata che solitamente è chiusa da un cancello che invece ieri, stranamente era spalancato”, riferisce all’Ansa il primo cittadino.

“I cani molecolari – continua – giravano attorno alla casa del piccolo e questo faceva dedurre che fosse lì vicino e non a tre, quattro chilometri da casa”. Nel corso delle attività di ricerca “suo padre ha anche suonato il flauto alla cui melodia il piccolo è affezionato: era un modo per tentare di trovarlo velocemente”, dice. E invece sono servite quasi otto ore e la mobilitazione di un paese intero per riportarlo a casa. Così come il sindaco, anche il padre del bambino ha ringraziato le forze dell’ordine, la stampa ma soprattutto “i miei concittadini” che ci hanno aiutato moltissimo.

A trovare il bimbo un 33enne di Locorotondo. Ha ascoltato la storia del bambino scomparso e dopo il lavoro ha deciso anche lui, come tanti locorotondesi, di mettersi alla ricerca. Insieme a una coppia ha intravisto il piccolo rannicchiato e impaurito, ferito in volto. Partono le lacrime e la telefonata ai soccorritori.

I ringraziamenti – Il primo cittadino ha postato un ringraziamento anche a nome della famiglia. “Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti voi per la straordinaria solidarietà e il supporto dimostrato durante queste ore di apprensione. La risposta della nostra comunità è stata eccezionale. Grazie a tutte le televisioni i giornalisti che ci hanno aiutato in questa triste giornata finita a lieto fine. Alla collaborazione e all’impegno di ciascuno di voi, delle nostre associazioni, e di tutte le forze dell’ordine che ancora una volta hanno dimostrato di essere indispensabili per il nostro paese. Questo evento ha dimostrato ancora una volta la forza della nostra comunità e il valore della cooperazione. Un ringraziamento speciale va ancora alle forze dell’ordine, ai volontari e a tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche con dedizione e impegno. La famiglia del bambino, profondamente commossa dall’affetto e dall’aiuto ricevuti, desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al felice esito di questa vicenda. Continuando a sostenersi a vicenda, possiamo superare qualsiasi difficoltà. Grazie di cuore a tutti”.