È affogato mentre faceva il bagno con alcuni amici al mare. È morto in questo modo un ragazzo di 17 anni, che era andato in spiaggia con alcuni amici in località Sottomonte tra Fano e Pesaro. Il giovane stava giocando tra le onde quando gli altri ragazzi si sono accorti che non era riemerso dall’acqua. Il corpo del 17enne è riaffiorato poco dopo vicino alla riva.

Un bagnino ha portato in spiaggia il ragazzo: le manovre rianimatorie sono risultate inutili. Sul posto i sanitari del 118 e la capitaneria di porto. Il giovane, di origine straniera, era ospite di una struttura di accoglienza del Pesarese. Era sulla spiaggia per una giornata al mare con gli altri giovani insieme a tutor.