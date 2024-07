Carlos Sainz correrà con la Williams Racing a partire dalla stagione 2025 del campionato del mondo di Formula 1. Questa è la decisione del pilota spagnolo, costretto a lasciare la Ferrari per via dell’arrivo di Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc. Dopo mesi di trattative e di voci, che nelle ultime settimane lo davano molto vicino alla Alpine, Sainz ha scelto a sorpresa un team che in questo momento è al penultimo posto nel mondiale Costruttori, con appena 4 punti racimolati dal solo Alexander Albon.

“Non è un segreto che il mercato piloti di quest’anno sia stato eccezionalmente complesso per vari motivi e che mi ci sia voluto del tempo per annunciare la mia decisione”, ha spiegato Sainz. “Tuttavia, sono pienamente convinto che Williams sia il posto giusto per me per continuare il mio viaggio in F1 e sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte di un team così storico e di successo, dove molti dei miei eroi d’infanzia hanno guidato in passato e hanno lasciato il segno nel nostro sport”, ha sottolineato poi lo spagnolo.

Che ha l’ambizione di far rinascere il team – motorizzato Mercedes – a partire dalla prossima stagione: “L’obiettivo finale di riportare la Williams dove merita, in prima linea, è una sfida che accolgo con entusiasmo e positività. Sono convinto che questa squadra abbia tutti gli ingredienti giusti per fare di nuovo la storia e, a partire dal primo gennaio, darò il massimo per portare la Williams in avanti insieme a ogni singolo membro del team”, ha aggiunto lo spagnolo.

Sainz si unirà alla Williams in arrivo dalla Ferrari con un accordo di due anni con opzioni di estensione oltre il 2026. Nel circus il 29enne spagnolo ha ottenuto tre vittorie, 23 podi, oltre 1.100 punti in carriera, attualmente è quinto nel campionato piloti. Dopo essere diventato l’unico pilota non Red Bull Racing a ottenere una vittoria in gara nel 2023, Sainz ha recentemente ottenuto la vittoria al Gran Premio d’Australia di quest’anno, appena dieci giorni dopo l’intervento chirurgico per appendicite, e ha ottenuto finora altri quattro podi in questa stagione. Alla Williams Sainz correrà al fianco di Alex Albon, lo spagnolo continuerà a correre utilizzando il numero 55.