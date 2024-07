È di magnitudo 4.0 la scossa di terremoto avvertita alle 13,46 nella zona dei Campi Flegrei ad una profondità di 4 chilometri. La scossa è stata avvertita nei comuni dell’area vicina all’epicentro ma anche in diversi quartieri di Napoli. Da mesi la zona è sottoposta a uno sciame sismico, anche a inizio luglio erano state avvertite una serie di scosse. La scossa è stata avvertita anche a Procida distintamente in diverse zone dell’isola; alcuni residenti hanno anche lasciato per precauzione le case scendendo in strada. Subito dopo la scossa sono partiti i controlli ed il monitoraggio per eventuali danni, soprattutto nel versante nord dell’isola, ma al momento come conferma il sindaco procidano Dino Ambrosino, non ne sono stati rilevati.

Nell’area dei Campi Flegrei è in corso una sequenza di eventi sismici con magnitudo massima 4.0 registrata in occasione della scossa delle ore 13.46. Lo sciame sismico è stato registrato dall’Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell’Ingv, a partire dalle 13.44, quando si è verificata una scossa di magnitudo 1.0 con epicentro localizzato nel golfo di Pozzuoli. Questa mattina alle 12.41 era stata registrata una scossa di magnitudo 1.3 con epicentro sull’isola d’Ischia, nel territorio del comune di Casamicciola Terme.

Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile la scossa non ha causato danni. “In seguito all’evento – si legge in una nota – la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni“.

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha segnalato un cedimento di terreno da un costone in località Case Vecchie come riporta Lapress. A seguito del cedimento di terreno è stato disposto lo sgombero di una spiaggetta nei pressi. Non si registrano feriti. Nello specchio di mare a ridosso del costone, sottolinea Della Ragione, era già in vigore un’ordinanza di divieto di navigazione. “Il nostro principale problema – spiega Della Ragione – è rappresentato dai costoni, anche perché, come in questo caso, l’epicentro delle scosse molto spesso è in mare. Abbiamo chiesto un finanziamento di 6 milioni di euro per mettere in sicurezza il costone, attendiamo”. Il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a Frattamaggiore nell’ambito di un’iniziativa promossa nella sua veste di commissario straordinario per la riqualificazione di Caivano, andrà sul posto.

È stata sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea, che collegano il centro di Napoli con i comuni dei Campi Flegrei come rende noto Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania. La decisione è stata presa “per consentire le opportune verifiche tecniche all’infrastruttura ferroviaria ed agli impianti“. Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale sulla linea metropolitana Villa Literno – Napoli S. Giovanni Barra. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l’evento sismico. La circolazione dei treni sull’infrastruttura AV è regolare.