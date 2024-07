Nevrotico, iracondo e distratto: il Max Verstappen visto nell’ultimo gran premio di Ungheria sembrava un uomo che aveva dormito troppo poco. Quanto accaduto all’Hungaroring, dall’incidente con Lewis Hamilton agli infuocati team radio con il suo ingegnere di pista, ha mostrato il volto peggiore del campione del mondo di Formula 1. Verstappen a fine gara ha persino mandato a quel paese Gianpiero Lambiase e il resto del team Red Bull. I rapporti con la scuderia, incrinati dal caso Horner, sono ai minimi storici ora che anche i risultati in pista non sono più da dominatori assoluti. E Red Bull ha deciso di prendere provvedimenti dopo quanto accaduto nella notte che ha preceduto la gara in Ungheria.

Tra le mille polemiche sul comportamento di Verstappen, infatti, una nello specifico ha riguardato quel che è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Il pilota olandese ha partecipato alla 24 ore di Spa virtuale, disputando uno stint della competizione al simulatore tra la mezzanotte e le ore 3 del mattino. Un orario in cui solitamente un pilota dorme per prepararsi al meglio per il gran premio della domenica.

Sul punto quindi ha deciso di intervenire direttamente Helmut Marko, decano della scuderia Red Bull. Nel suo tradizionale intervento per speedweek.com, Marko ha scritto: “Verstappen le sue sette ore di cui ha bisogno il suo bioritmo le aveva dormite, non è quello il punto, ha coperto quello stint di gara soltanto perché c’è stata una defezione improvvisa nel suo team”. Quindi il campione del mondo si sarebbe dedicato a una gara virtuale nel bel mezzo della notte per evitare che la sua squadra rimanesse scoperta. Un atteggiamento non esattamente professionale. Infatti Marko, dopo aver provato a minimizzare, ha annunciato la nuova regola in casa Red Bull: “Abbiamo concordato che in futuro non farà più stint in gare virtuali nel cuore della notte“.