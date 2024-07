Dalla vittoria della Premier League al cantiere: la seconda vita di Danny Drinkwater. L’ex centrocampista di Leicester e Chelsea, dopo una carriera sui campi da calcio, è attualmente coinvolto in un’azienda immobiliare, con cui sta ristrutturando diverse proprietà locali. Nelle ultime ore, Drinkwater si è scattato un selfie per documentare il suo nuovo impiego. Felice e sorridente dopo un periodo buio che lo aveva portato verso la depressione. I messaggi degli hater non si sono fatte attendere, così come la sua esemplare risposta.

Legenda Chelsea, Danny Drinkwater (34), baru-baru ini membagikan aktivitasnya pasca pensiun sebagai pesepakbola, ia kini kerja di salah satu proyek bangunan. ????????‍♂️ pic.twitter.com/kmpNUBvvEp — Extra Time Indonesia (@idextratime) July 24, 2024

Drinkwater aveva toccato il fondo

Tra i protagonisti del miracolo Leicester City di Claudio Ranieri insieme a Vardy, Mahrez e gli altri – che nel 2016 trionfarono sorprendentemente nel campionato di Premier League – il trasferimento al Chelsea gli ha cambiato completamente la vita. In negativo. Un feeling mai nato con i Blues: solo 23 presenze, tanti prestiti e poi l’annuncio del ritiro dal calcio nel 2023. Una situazione che lo ha condotto verso un incubo di solitudine, debiti e alcol. Il suo ristorante aperto nel 2018, ad esempio, è stato forzatamente chiuso a causa di un rosso di quasi 2 milioni di sterline. Poi gli infortuni, la morte del nonno e il cancro del padre: la vita di Drinkwater tocca definitivamente il fondo. L’incidente in macchina – mentre guidava in stato di ebbrezza – è lo specchio del suo smarrimento: “Sono stato in cella per 23 ore. Mi sono detto ‘Cosa c***o sto facendo? Questo non sono io, non è la persona che sono. Devo prendere in mano la mia vita’. È in quel momento che ho iniziato a cercare aiuto“.

“Amo tutto questo, è una mia scelta”

“Hai toccato il fondo Danny”, gli scrivono nei messaggi privati dopo che l’ex calciatore ha condiviso la foto dentro il cantiere. Drinkwater risponde così: “Amo sgobbare in cantiere. È una scelta”. I momenti peggiori, ormai, sono alle spalle. Seppur non a calcio, Drinkwater ha trovato il nuovo modo per amarsi e per essere felice. Anche contro chi lo critica. Il fondo lo aveva toccato per davvero. Lavorare in un cantiere semmai fa parte della sua rinascita.