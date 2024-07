L’incidente risale al 9 luglio, ma è questa settimana che i disagi paralizzeranno la circolazione al Sud Italia. Sta già provocando pesanti conseguenze sul traffico ferroviario il blocco dei treni di Alta velocità e regionali, entrato in vigore dalle 22 di ieri, causato dalla necessità di effettuare le operazioni di recupero dei carri merci “sviati” a Centola, in provincia di Salerno, e di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria. Le regioni interessate dalla sospensione sono, oltre alla Campania, Sicilia, Calabria e Basilicata. Le Ferrovie dello Stato hanno reso noto che sono previsti servizi alternativi con bus per garantire la continuità territoriale sia per i treni a lunga percorrenza che per i regionali. Per la Calabria, in particolare, la sospensione riguarda otto collegamenti fra Napoli e Sapri con Paola e Cosenza, per i quali l’interscambio con bus è previsto nelle stazioni di Vallo della Lucania e Sapri. Il blocco si protrarrà fino a venerdì mattina alle 6, quando é prevista la conclusione dei lavori.

La scorsa settimana si è tenuto un tavolo tecnico per alleviare al massimo i disagi. Al tavolo ha partecipato, tra gli altri, anche il sindaco di Sapri, Antonio Gentile: ” Siamo pronti – ha spiegato il primo cittadino – per accogliere quanti scenderanno presso la nostra stazione. Abbiamo approntato un piano di emergenza con l’attivazione del coc di protezione civile comunale”. A Sapri giungeranno tutti i viaggiatori provenienti da sud che continueranno il loro viaggio a bordo di autobus sostitutivi. Presso il piazzale antistante la stazione ferroviaria di Sapri sono stati predisposti due diversi settori per regolamentare la sosta degli autobus in arrivo ed in partenza. Presso la stesso piazzale sono state installate una postazione fissa dei volontari della locale protezione civile, una postazione fissa della Croce Rossa ed una postazione fissa della Polizia municipale locale.

“Siamo tranquilli – continua il sindaco Gentile- in quanto abbiamo programmato da diversi giorni come accogliere i viaggiatori. Ovviamente siamo pronti ad apportare modifiche al piano di emergenza se ce ne dovesse essere l’esigenza”. Da giorni Trenitalia ha informato che i treni Frecce, Intercity e regionali subiranno cancellazioni, limitazioni e ritardi. Le Frecce che viaggiano verso Sud termineranno la loro corsa a Salerno o a Battipaglia; quelle che viaggiano verso Nord, e che partono da Reggio Calabria, si fermeranno a Sapri. Per garantire il servizio nel tratto interessato, sono previsti collegamenti bus tra Salerno, Battipaglia e Sapri.

Trenitalia, tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i viaggiatori a riprogrammare il viaggio e a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’App prima di recarsi in stazione. È previsto il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia al viaggio. Da venerdì 26 luglio Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia riprenderanno a circolare gradualmente sulla linea Battipaglia – Sapri.