Un risultato schiacciante che fa inferocire l’allenatore. Fin troppo. Urla e insulti contro i ragazzini: i genitori non ci stanno ma una madre viene colpita sul viso con un ceffone dallo stesso coach. L’episodio è accaduto al club sportivo Canottieri Milano al termine di una partita di pallanuoto – valida per le semifinali nazionali Allievi B Under 16 – tra la Andrea Doria di Genova e il Rari Nantes di Trento. “È stato lui, l’allenatore della squadra di mio figlio. Mi ha colpita in faccia“, ha testimoniato la mamma di un ragazzino. Rimproveri e discussioni eccessivi per una sconfitta che è sfociata in uno scontro fisico. Il colpevole è l’allenatore 72enne della Doria che, noto nell’ambiente, non sarebbe nuovo a questo tipo di comportamenti.

La ricostruzione

I trentini vincono con un risultato schiacciante (13-3) contro la formazione ligure. Dopo il triplice accade il peggio: il clima vicino all’uscita si surriscalda in poco tempo. L’allenatore ne ha per tutti: prima si scaglia contro il suo vice, poi contro i giovani atleti. I genitori increduli, dopo aver assistito alla scena, scendono dagli spalti per cercare di calmarlo. L’allenatore reagisce nel peggior modo possibile colpendo in faccia una mamma.

Dal centro sportivo parte una telefonata al 112 ma quando arriva la pattuglia del Nucleo radiomobile in Alzaia Naviglio Grande 160, il parapiglia era già concluso. Non solo: in codice giallo, arrivano anche i soccorsi sanitari del 118. La 49enne, però, non viene trasportata in ospedale perché non necessario per il colpo ricevuto. Ora, la madre avrà 90 giorni di tempo per poter presentare una denuncia.