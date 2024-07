Un ragazzo di 22 ha riportato gravi traumi in seguito a un tuffo finito male da una cascata a Trasaghis (Udine), nel rio Palar. Il ragazzo ha accidentalmente impattato su alcune rocce. Per soccorrere il giovane è stata attivata la stazione del Soccorso Alpino di Udine. Una volta recuperato, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove sono state riscontrate fratture agli arti inferiori e superiori. Le condizioni sono gravi, ma il 22enne non è in pericolo di vita.

Arrivato sul luogo, l’elisoccorso regionale ha calato, con due verricellate da 40 metri ciascuna, prima il tecnico con il medico e, subito dopo, l’infermiere con la barella. All’arrivo dei soccorsi, il giovane era in acqua, sorretto da un’altra persona accortasi dell’incidente e fermatasi per tenergli la testa fuori dall’acqua, evitando così l’annegamento. Il ragazzo è stato tirato fuori dall’acqua e posizionato sulla barella spinale per poi essere spostato su un muretto e stabilizzato. Sono state tre le vericellate usate per ricaricare tutti a bordo dell’elisoccorso, con l’aiuto anche di una vela speciale allo scopo di evitare la rotazione della barella durante le operazioni di recupero.

Foto: Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia – CNSAS