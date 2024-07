Niente lieto fine. La telenovela tra la famiglia Friedkin e l’Everton per un potenziale acquisto di una quota di maggioranza del club inglese si conclude con una fumata nera. Gli attuali proprietari della Roma avevano ottenuto un periodo di esclusiva per poter trattare l’acquisto nella speranza di trovare un accordo definitivo. Così non è stato.

Il comunicato dell’Everton

“Dopo un periodo di esclusiva, le discussioni tra Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group sulla potenziale vendita di una quota di maggioranza dell’Everton sono terminate e The Friedkin Group non procederà all’acquisto del club”. Si apre così la nota ufficiale del club inglese che annuncia il mancato accordo tra le parti. “Sia Blue Heaven Holdings che The Friedkin Group hanno avviato discussioni in buona fede per valutare la possibilità di concordare una vendita. Tali discussioni si sono concluse. Le parti concordano che è nell’interesse di entrambi che l’Everton esplori opzioni alternative. Il Friedkin Group rimarrà un finanziatore del club ed è orgoglioso di aver svolto un ruolo chiave nel consentire la costruzione del nuovo stadio, che contribuirà a garantire un futuro brillante sia per l’Everton che per la città di Liverpool. La Blue Heaven Holdings mantiene un rapporto positivo con il Friedkin Group e desidera ringraziarlo per il tempo e l’impegno profusi in questo processo. Quando ci saranno ulteriori notizie da condividere, saranno fornite attraverso i canali di comunicazione ufficiali del club”. Dunque, il futuro dei The Toffees rimane avvolto nel mistero e nell’incertezza.

I Friedkin non sbarcano in Inghilterra

Dan e Ryan Friedkin avrebbero potuto investire anche in Premier League. Secondo i media britannici, la famiglia americana sarebbe stata disposta a sborsare 200 milioni di sterline per ripianare un prestito e per aggiungere capitale per coprire i costi attuali dell’Everton. Si era discusso di un’operazione di circa 650 milioni di euro. Per gli attuali proprietari della Roma si sarebbe tratto della terza squadra nel mondo del calcio dopo i giallorossi e il Cannes (che gioca nella serie B francese).